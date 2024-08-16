Trendyol Süper Lig 2. Hafta: Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftası, Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasıyla başlıyor. Konyaspor-Galatasaray maçının günü ve saati belli oldu?

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?

Konyaspor-Galatasaray maçı 16 Ağustos 2024 günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor-Galatasaray maçı saat 21.00'da yayınlanacak. Karşılaşma TODTV platformu üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Süper Lig maçını izlemek için TODTV platformuna üye olmak gerekiyor.

GALATASARAY'DA DAVİNSON SANCHEZ SAKAT

Galatasaray'ın 28 yaşındaki yıldızı Davinson Sanchez, uyluk gerilme sakatlığı nedeniyle Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

GALATASARAY MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray'da kalede Muslera, defansta Köhn, Abdülkerim, Nelsson, Kaan orta sahada Torreira, Sara, Mertens, Barış, Ziyech ve ileri uçta Icardi'nin görev alması bekleniyor.

KONYA'DA 1 FUTBOLCU SAKAT

Konyaspor'da stoper Josip Calusic, alt baldır kemiğindeki yırtık sebebiyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

KONYASPOR MUHTEMEL 11'İ

Konyaspor'da kalede Slowik, defansta Guilherme, Adil, Damjanovic, Uğurcan, orta sahada Jevtovic, Ufuk, Pedrinho, Yusuf, Ndao ve ileri uçta Umut Nayir forma giyecek.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇININ HAKEMLERİ

Konyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Volkan Bayarslan olacak. Karşılaşmanın orta hakemi ise Direnç Tonusluoğlu oldu.