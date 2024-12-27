Trendyol Süper Lig 2024/2025 sezonu ikinci devre ne zaman başlayacak? Bu hafta neden lig maçları yok?

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta maçları bu hafta sonu oynanmayacak. Peki, Trendyol Süper Lig 18. hafta (ikinci yarı maçları) ne zaman başlayacak? Trendyol Süper Lig'de ilk maç hangi gün? Galatasaray, Fenerbahçe ve BEşiktaş'ın Süper Lig 18. hafta maçları hangi gün ve saatte oynanacak? Süper lig 18. Hafta fikstürü şöyle:

03 Ocak 2025 (Cuma)

20:00: Çaykur Rizespor A.Ş. - Beşiktaş A.Ş.

20:00: Corendon Alanyaspor - Tümosan Konyaspor

04 Ocak 2025 (Cumartesi)

13:30: Adana Demirspor A.Ş. - Rams Başakşehir Futbol Kulübü

16:00: Onvo Antalyaspor - İkas Eyüpspor

19:00: Galatasaray A.Ş. - Göztepe A.Ş.

20:00: Reeder Samsunspor - Trabzonspor A.Ş.

05 Ocak 2025 (Pazar)

13:30: Kasımpaşa A.Ş. - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.

16:00: Sipay Bodrum FK - Bellona Kayserispor

19:00: Fenerbahçe A.Ş. - Atakaş Hatayspor

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