Trendyol Süper Lig 2024/2025 sezonu ikinci devre ne zaman başlayacak? Bu hafta neden lig maçları yok?
Futbolseverlerin merakla beklediği Trendyol Süper Lig 2024/2025 sezonu ne zaman başlayacak? Sezonun ilk maçı hangi takımlar arasında oynanacak? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 18. hafta maçları ne zaman?
Trendyol Süper Lig'de 18. hafta maçları bu hafta sonu oynanmayacak. Peki, Trendyol Süper Lig 18. hafta (ikinci yarı maçları) ne zaman başlayacak? Trendyol Süper Lig'de ilk maç hangi gün? Galatasaray, Fenerbahçe ve BEşiktaş'ın Süper Lig 18. hafta maçları hangi gün ve saatte oynanacak? Süper lig 18. Hafta fikstürü şöyle:
03 Ocak 2025 (Cuma)
20:00: Çaykur Rizespor A.Ş. - Beşiktaş A.Ş.
20:00: Corendon Alanyaspor - Tümosan Konyaspor
04 Ocak 2025 (Cumartesi)
13:30: Adana Demirspor A.Ş. - Rams Başakşehir Futbol Kulübü
16:00: Onvo Antalyaspor - İkas Eyüpspor
19:00: Galatasaray A.Ş. - Göztepe A.Ş.
20:00: Reeder Samsunspor - Trabzonspor A.Ş.
05 Ocak 2025 (Pazar)
13:30: Kasımpaşa A.Ş. - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.
16:00: Sipay Bodrum FK - Bellona Kayserispor
19:00: Fenerbahçe A.Ş. - Atakaş Hatayspor
Haftayı Bay Geçen Takım: Net Global Sivasspor