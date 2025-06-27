Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu fikstür çekim tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi, 4 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek fikstür çekimi, saat 15.00'te başlayacak.

Süper Lig'de yeni sezonun perdesi, 8-9-10 ve 11 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla açılacak.

TRENDYOL 1. LİG FİKSTÜR TARİHİ DE BELLİ OLDU

Öte yandan, Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü ise 7 Temmuz Pazartesi günü çekilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek fikstür çekimi, saat 14.00'te başlayacak.

1. Lig'de yeni sezonun perdesi, 8-9-10 ve 11 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta müsabakalarıyla açılacak.