Trendyol Süper Lig 22. Hafta | Beşiktaş'ın bu hafta maçı neden yok?
Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçları 31 Ocak 2025 Cumartesi günü başlıyor? Peki Beşiktaş'ın bu hafta maçı neden yok? Trendyol Süper Lig 22. hafta fikstürü ve detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçları 31 Ocak 2025 Cuma günü başlıyor. Peki Beşiktaş'ın maçı neden yok? Detaylara bakalım:
TRENDYOL SÜPER LİG 22. HAFTA FİKSTÜRÜ
31 Ocak 2025 Cuma:
20:00: İKAS Eyüpspor - Net Global Sivasspor
20:00: TÜMOSAN Konyaspor - Sipay Bodrum FK
1 Şubat 2025 Cumartesi:
13:30: Atakaş Hatayspor - Onvo Antalyaspor
16:00: Bellona Kayserispor - Trabzonspor A.Ş.
19:00: RAMS Başakşehir Futbol Kulübü - Reeder Samsunspor
FENERBAHÇE'NİN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
2 Şubat 2025 Pazar:
13:30: Adana Demirspor A.Ş. - Kasımpaşa A.Ş.
16:00: Göztepe A.Ş. - Corendon Alanyaspor
19:00: Fenerbahçe A.Ş. - Çaykur Rizespor A.Ş.
GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
3 Şubat 2025 Pazartesi:
20:00: Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Galatasaray A.Ş.
BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NEDEN YOK?
Trendyol Süper Lig'de 22. haftada Beşiktaş maç oynamayacak. Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş bay geçiyor.