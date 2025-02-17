Trendyol Süper Lig 24. Hafta | Süper Lig gol krallığı ilk 10

Trendyol Süper Lig’de gol krallığı yarışı kıyasıya devam ediyor.

Ligin en formda golcülerinin mücadele ettiği listede, başı çeken isim RAMS Başakşehir forması giyen Krzysztof Piatek olurken, Fenerbahçe’den Youssef En-Nesyri ve Trabzonspor’dan Simon Banza en yakın takipçileri olarak sıralanıyor. İşte Süper Lig’in güncel gol krallığı listesi:

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI

1- Krzysztof Piatek (Başakşehir) – 18 Gol

Ligin en golcü ismi olan Polonyalı forvet Krzysztof Piatek, Başakşehir formasıyla müthiş bir sezon geçiriyor. Ceza sahasındaki bitiriciliğiyle dikkat çeken yıldız oyuncu, takımının en büyük hücum gücü konumunda.

2- Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) – 15 Gol

Fenerbahçe’nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, fizik gücü ve hava toplarındaki üstünlüğüyle öne çıkıyor. Jose Mourinho'nun oyun sisteminde kritik bir rol üstlenen En-Nesyri, Süper Lig’de gol krallığına aday isimlerden biri.

3- Simon Banza (Trabzonspor) – 14 Gol

Trabzonspor’un sezon başında transfer ettiği Simon Banza, attığı gollerle takımına büyük katkı sağladı. Özellikle hızı ve fiziksel gücüyle rakip defansları zorlayan forvet, gol krallığında üst sıraları zorluyor.

4- Edin Dzeko (Fenerbahçe) – 12 Gol

Bosnalı yıldız Edin Dzeko, Fenerbahçe’nin hücum hattında önemli bir isim olmaya devam ediyor. Deneyimi ve oyun zekasıyla fark yaratan tecrübeli forvet, Süper Lig’de bu sezon 12 gol kaydetti.

5- Thiam Mame Baba (Eyüpspor) – 12 Gol

Eyüpspor’un hücum hattındaki en etkili ismi olan Mame Thiam, Süper Lig’de sergilediği performansla göz dolduruyor. Attığı 12 golle takımına önemli katkılar sağladı.

6- Victor Osimhen (Galatasaray) – 12 Gol

Nijeryalı yıldız forvet Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Süper Lig’e hızlı bir giriş yaptı. Hızı ve güçlü fiziğiyle rakip savunmalara zor anlar yaşatan Osimhen, attığı 12 golle listede üst sıralarda bulunuyor.

7- Ali Sowe (Çaykur Rizespor) – 10 Gol

Çaykur Rizespor’un hücum hattında en büyük silahı olan Ali Sowe, gol yollarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. 10 golle gol krallığı yarışında yerini koruyor.

8- Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) – 10 Gol

Galatasaray’ın genç yeteneği Barış Alper Yılmaz, hücum hattında farklı bölgelerde görev almasına rağmen attığı 10 golle dikkat çekiyor. Hızı ve çevikliğiyle rakip savunmalar için büyük bir tehdit oluşturuyor.

9- Ciro Immobile (Beşiktaş) – 10 Gol

İtalyan golcü Ciro Immobile, Beşiktaş formasıyla Süper Lig’e etkileyici bir başlangıç yaptı. Tecrübesiyle takımına liderlik eden Immobile, attığı 10 golle siyah-beyazlı ekibin en önemli hücum silahlarından biri oldu.

10- Ahmed Kutucu (Galatasaray) – 9 Gol

Galatasaray’ın genç forveti Ahmed Kutucu, attığı 9 golle listeye giren bir diğer isim oldu. Genç oyuncu, performansıyla teknik ekibin güvenini kazandı ve önemli bir çıkış yakaladı.

GOL KRALLIĞI YARIŞI NASIL ŞEKİLLENECEK?

Süper Lig’de gol krallığı yarışı kıyasıya sürerken, sezonun ilerleyen haftalarında rekabetin daha da artması bekleniyor. Krzysztof Piatek’in liderliği koruyup koruyamayacağı büyük merak konusu. Youssef En-Nesyri, Simon Banza ve Edin Dzeko gibi yıldız isimler ise zirveyi zorlamaya devam ediyor.