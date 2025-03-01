Trendyol Süper Lig 26. Hafta | Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş'ta sakat oyuncular kimler? Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!

Süper Lig'de çıkış yakalayan takımlardan Beşiktaş, Kayserispor karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Peki Beşiktaş - Kayserispor maçı hangi gün, ve saat kaçta oynanacak? Beşiktaş ve Kayserispor'da eksik oyuncular kimler? Beşiktaş ve Kayserispor'un puan ve form durumları, Beşiktaş Kayserispor maç günü ve saati ile ilgili detaylar ve Süper Lig 26. Hafta Fikstürü şöyle:

BEŞİKTAŞ PUAN VE FORM DURUMU

Beşiktaş Süper Lig'de oynadığı 23 karşılaşmada 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 41 puanla dördüncü sırada. Beşiktaş, oynadığı son 3 maçtan da galip ayrıldı ve son 5 maçta 11 puan topladı.

KAYSERİSPOR PUAN VE FORM DURUMU

Kayserispor Süper Lig'de oynadığı 23 maçta galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 24 puanla 16'ncı sırada bulunuyor. Kayserispor oynadığı son 5 Süper Lig maçında 8 puan toplayarak alt sıralardan kurtulma yolunda önemli bir adım atmış durumda. Kayserispor son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

BEŞİKTAŞ'TA SAKAT VE EKSİK OYUNCULAR LİSTESİ

Beşiktaş'ta Necip Uysal, Emrecan Terzi, Gabriel Paulista ve Baktiyor Zayrutdinov sakatlıkları nedeniyle Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Emirhan Topçu'nun ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

KAYSERİSPOR'DA SAKAT VE EKSİK OYUNCULAR LİSTESİ

Kayserispor'da ise Anthony Uzodimma sakatlığı nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Julian Jeanvier, Arif Kocaman ve Mehmet Eray Özbek'in ise durumları maç saatinde belli olacak.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Mert, Swensson, Emirhan, Udokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Kayserispor maçı 1 Mart 2025 Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Kayserispor maçı Bein Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

TRENDYOL SÜPER LİG 26. HAFTA FİKSTÜRÜ

1 Mart 2025 - Cumartesi

16:00 | Adana Demirspor A.Ş. - Sipay Bodrum FK

20:30 | Beşiktaş A.Ş. - Bellona Kayserispor

2 Mart 2025 - Pazar

13:30 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Corendon Alanyaspor

16:00 | Kasımpaşa A.Ş. - Galatasaray A.Ş.

20:30 | Fenerbahçe A.Ş. - Onvo Antalyaspor

3 Mart 2025 - Pazartesi

16:00 | TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor A.Ş.

16:00 | Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - İKAS Eyüpspor

20:30 | RAMS Başakşehir Futbol Kulübü - Net Global Sivasspor

20:30 | Göztepe A.Ş. - Reeder Samsunspor

Haftayı Bay Geçen Takım: Atakaş Hatayspor