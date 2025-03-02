Trendyol Süper Lig 26. Hafta | Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın gerisinde zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, 3 puan parolasıyla Antalyaspor'la karşılaşıyor. Peki Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe ve Antalyaspor puan durumu ile form durumu, Fenerbahçe ve Antalyaspor'da eksik ve cezalı oyuncular listesi ile Süper Lig 26 Hafta Fikstürü bilgileri şöyle:

FENERBAHÇE PUAN DURUMU VE FORM DURUMU

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 24 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 58 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, son 5 maçında ise 4 galibiyet 1 beraberlik alarak oldukça formda bir görüntü çiziyor.

ANTALYASPOR PUAN DURUMU VE FORM DURUMU

Antalyaspor ligde oynadığı 24 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 30 puanla 12'nci sırada yer alıyor. Öte yandan Antalyaspor, ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik alarak, maç kaybetmeden 9 puan topladı.

FENERBAHÇE'DE SAKAT CEZALI OYUNCULAR LİSTESİ

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Becao, Diego Carlos ve İsmail Yüksek, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

ANTALYASPOR'DA SAKAT CEZALI OYUNCULAR LİSTESİ

Antalyaspor'da Burak İrgenç, Emre Uzun ve Erdoğan Yeşilyurt sakatlıkları sebebile, Jakub Kaluzinski ise sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Bahadır Özgür'ün ise durumu maç saatinde belli olacak.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

İrfancan, Mert Müldür, Çağlar, Skriniar, Oğuz, Fred, Syzmanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı 2 Mart Pazar günü saat 20:30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRELİ Mİ?

Fenerbahçe Antalyaspor Süper Lig karşılaşması Bein Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

TRENDYOL SÜPER LİG 26. HAFTA FİKSTÜRÜ

1 Mart 2025 - Cumartesi

16:00 | Adana Demirspor A.Ş. - Sipay Bodrum FK

20:30 | Beşiktaş A.Ş. - Bellona Kayserispor

2 Mart 2025 - Pazar

13:30 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Corendon Alanyaspor

16:00 | Kasımpaşa A.Ş. - Galatasaray A.Ş.

20:30 | Fenerbahçe A.Ş. - Onvo Antalyaspor

3 Mart 2025 - Pazartesi

16:00 | TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor A.Ş.

16:00 | Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - İKAS Eyüpspor

20:30 | RAMS Başakşehir Futbol Kulübü - Net Global Sivasspor

20:30 | Göztepe A.Ş. - Reeder Samsunspor

Haftayı Bay Geçen Takım: Atakaş Hatayspor