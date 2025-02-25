Trendyol Süper Lig 26. Hafta | Galatasaray ve Fenerbahçe maçları hangi gün ve saat kaçta? Süper Lig 26. hafta fikstürü
Süper Lig'de zirve hattının iki takımı Fenerbahçe ve Galatasaray, ligin 26. haftasında zorlu rakiplerle oynayacak. Peki Fenerbahçe ve Galatasaray hangi takımlarla oynayacak? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları hangi gün ve saat kaçta? Üst sıralara tırmanmak isteyen Beşiktaş'ın maçı hangi gün ve saat kaçta? Süper Lig 26. hafta fikstürü haberimizde.
Trendyol Süper Lig'de 26 hafta bekleyişi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 0-0'lık beraberliğiyle daha da heyecan kazandı. Peki Süper Lig 26. hafta maçları ne zaman oynanacak? Galatasaray maçı hangi gün ve saat kaçta? Galatasaray hangi takımla oynayacak? Fenerbahçe hangi takımla oynayacak? Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta? Süper Lig 26. Hafta fikstürü şöyle:
SÜPER LİG 26. HAFTA FİKSTÜRÜ
1 Mart 2025 - Cumartesi
- 16:00 | Adana Demirspor A.Ş. - Sipay Bodrum FK
- 20:30 | Beşiktaş A.Ş. - Bellona Kayserispor
2 Mart 2025 - Pazar
- 13:30 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Corendon Alanyaspor
- 16:00 | Kasımpaşa A.Ş. - Galatasaray A.Ş.
- 20:30 | Fenerbahçe A.Ş. - Onvo Antalyaspor
3 Mart 2025 - Pazartesi
- 16:00 | Tümosan Konyaspor - Trabzonspor A.Ş.
- 16:00 | Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - İkas Eyüpspor
- 20:30 | Rams Başakşehir Futbol Kulübü - Net Global Sivasspor
- 20:30 | Göztepe A.Ş. - Reeder Samsunspor