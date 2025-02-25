Trendyol Süper Lig 26. Hafta | Galatasaray ve Fenerbahçe maçları hangi gün ve saat kaçta? Süper Lig 26. hafta fikstürü

Trendyol Süper Lig'de 26 hafta bekleyişi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 0-0'lık beraberliğiyle daha da heyecan kazandı. Peki Süper Lig 26. hafta maçları ne zaman oynanacak? Galatasaray maçı hangi gün ve saat kaçta? Galatasaray hangi takımla oynayacak? Fenerbahçe hangi takımla oynayacak? Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta? Süper Lig 26. Hafta fikstürü şöyle:

SÜPER LİG 26. HAFTA FİKSTÜRÜ

1 Mart 2025 - Cumartesi

16:00 | Adana Demirspor A.Ş. - Sipay Bodrum FK

| Adana Demirspor A.Ş. - Sipay Bodrum FK 20:30 | Beşiktaş A.Ş. - Bellona Kayserispor

2 Mart 2025 - Pazar

13:30 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Corendon Alanyaspor

| Çaykur Rizespor A.Ş. - Corendon Alanyaspor 16:00 | Kasımpaşa A.Ş. - Galatasaray A.Ş.

| Kasımpaşa A.Ş. - Galatasaray A.Ş. 20:30 | Fenerbahçe A.Ş. - Onvo Antalyaspor

3 Mart 2025 - Pazartesi