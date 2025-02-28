Trendyol Süper Lig 26. Hafta | Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Peki Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor'un ve Konyaspor'un puan durumu ve form durumları nedir? Trabzonspor ve Konyaspor'da eksik ve sakat oyuncular kimler? Trabzonspor - Konyaspor maçına dair bilgiler ve Trendyol Süper Lig 26. Hafta Fikstürü şöyle:

TRABZONSPOR PUAN DURUMU VE FORM DURUMU

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 32 puanla 8'inci sırada bulunuyor. Öte yandan Trabzonspor oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan toplayarak formda bir görüntü çiziyor.

KONYASPOR PUAN DURUMU VE FORM DURUMU

Konyaspor Süper Lig'de oynadığı 24 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 malubiyetle 25 puan toplayabildi ve ligin 14'üncü sırasında yer alıyor. Form düşüklüğü gözlenen Konyaspor, oynadığı son 5 lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 4 puan toplayabildi.

TRABZONSPOR'DA EKSİK VE CEZALI OYUNCULAR LİSTESİ

Trabzonspor'da Tim Jabol-Forcarelli ile Denis Dragus adale sakatlıkları nedeniyle Konyaspor karşısında sahada olamayacak.

KONYASPOR'DA EKSİK VE CEZALI OYUNCULAR LİSTESİ

Konyaspor'da 34 yaşındaki kaleci Jakub Slovik'in sakatlığının sürüp sürmeyeceği maç saatinde netlik kazanacak.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Konyaspor - Trabzonspor maçı 3 Mart Pazartesi günü saat 16:00'da Konya'da oynanacak.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRELİ Mİ?

Konyaspor Trabzonspor maçı Bein Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

TRENDYOL SÜPER LİG 26. HAFTA FİKSTÜRÜ

1 Mart 2025 - Cumartesi

16:00 | Adana Demirspor A.Ş. - Sipay Bodrum FK

| Adana Demirspor A.Ş. - Sipay Bodrum FK 20:30 | Beşiktaş A.Ş. - Bellona Kayserispor

2 Mart 2025 - Pazar

13:30 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Corendon Alanyaspor

| Çaykur Rizespor A.Ş. - Corendon Alanyaspor 16:00 | Kasımpaşa A.Ş. - Galatasaray A.Ş.

| Kasımpaşa A.Ş. - Galatasaray A.Ş. 20:30 | Fenerbahçe A.Ş. - Onvo Antalyaspor

3 Mart 2025 - Pazartesi

16:00 | TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor A.Ş.

| TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor A.Ş. 16:00 | Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - İKAS Eyüpspor

| Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - İKAS Eyüpspor 20:30 | RAMS Başakşehir Futbol Kulübü - Net Global Sivasspor

| RAMS Başakşehir Futbol Kulübü - Net Global Sivasspor 20:30 | Göztepe A.Ş. - Reeder Samsunspor

Haftayı Bay Geçen Takım: Atakaş Hatayspor