Trendyol Süper Lig 27. Hafta | Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçları ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı sürüyor. Galatasaray zirvedeki yerini korumak isterken, Fenerbahçe zirveye tırmanmak, Beşiktaş ise yükselen form grafiğini sürdürmek istiyor. Peki Süper Lig 27. hafta maçları ne zaman ve hangi gün oynanacak? Fenerbahçe bu hafta maç oynayacak mı? Detaylar haberimizde.

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