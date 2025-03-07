Trendyol Süper Lig 27. Hafta | Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçları ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı sürüyor. Galatasaray zirvedeki yerini korumak isterken, Fenerbahçe zirveye tırmanmak, Beşiktaş ise yükselen form grafiğini sürdürmek istiyor. Peki Süper Lig 27. hafta maçları ne zaman ve hangi gün oynanacak? Fenerbahçe bu hafta maç oynayacak mı? Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı bugün (7 Mart 2025 Cuma) Bodrum - Kasımpaşa maçıyla başlıyor. Peki, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın lig maçları hangi gün, ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman? Detaylara bakalım:
TRENDYOL SÜPER LİG 2024/2025 SEZONU - 27. HAFTA FİKSTÜRÜ
Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maç programı şöyle:
7 Mart 2025 Cuma
- 20:30 – SİPAY Bodrum FK - Kasımpaşa A.Ş.
8 Mart 2025 Cumartesi
- 13:30 – Bellona Kayserispor - RAMS Başakşehir Futbol Kulübü
- 16:00 – ONVO Antalyaspor - Çaykur Rizespor A.Ş.
- 20:30 – Trabzonspor A.Ş. - Atakaş Hatayspor
9 Mart 2025 Pazar
- 13:30 – Net Global Sivasspor - Göztepe A.Ş.
- 16:00 – Reeder Samsunspor - Adana Demirspor A.Ş.
- 16:00 – İKAS Eyüpspor - TÜMOSAN Konyaspor
- 20:30 – Corendon Alanyaspor - Galatasaray A.Ş.
10 Mart 2025 Pazartesi
- 20:30 – Beşiktaş A.Ş. - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.
Haftanın bay geçen takımı ise Fenerbahçe. Fenerbahçe bu hafta lig maçı oynamayacak.