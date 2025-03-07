Trendyol Süper Lig 27. Hafta Fikstürü | Fenerbahçe'nin bu hafta neden lig maçı yok?
Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı 7 Mart 2025 Cuma günü başlıyor. Fenerbahçe'nin maçı ne zaman ve Fenerbahçe'nin maçı hangi gün ve saat kaçta soruları sıklıkla merak ediliyor. Peki bu hafta Fenerbahçe maç oynayacak mı? Fenerbahçe'nin bu hafta neden maçı yok. Süper Lig 27. hafta fikstürü ve detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başlarken, Fenerbahçe'nin lig maçı merak ediliyor. Peki Süper Lig'de haftanın fikstürü nedir? Fenerbahçe bu hafta maç oynamayacak mı? Galatasaray ve Beşiktaş'ın bu hafta ligdeki rakipleri kimler? galatasaray ve Beşiktaş maçları hangi gün ve saat kaçta? Trendyol Süper Lig 27. hafta fikstürü şöyle:
TRENDYOL SÜPER LİG 2024/2025 SEZONU - 27. HAFTA FİKSTÜRÜ
7 Mart 2025 Cuma
- 20:30 – SİPAY Bodrum FK - Kasımpaşa A.Ş.
8 Mart 2025 Cumartesi
- 13:30 – Bellona Kayserispor - RAMS Başakşehir Futbol Kulübü
- 16:00 – ONVO Antalyaspor - Çaykur Rizespor A.Ş.
- 20:30 – Trabzonspor A.Ş. - Atakaş Hatayspor
9 Mart 2025 Pazar
- 13:30 – Net Global Sivasspor - Göztepe A.Ş.
- 16:00 – Reeder Samsunspor - Adana Demirspor A.Ş.
- 16:00 – İKAS Eyüpspor - TÜMOSAN Konyaspor
- 20:30 – Corendon Alanyaspor - Galatasaray A.Ş.
10 Mart 2025 Pazartesi
- 20:30 – Beşiktaş A.Ş. - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.
FENERBAHÇE'NİN BU HAFTA LİG MAÇI YOK MU?
Fenerbahçe bu hafta Süper Lig'de bay geçen takım. Dolayısıyla Fenerbahçe ligde bu hafta maç oynamayacak.