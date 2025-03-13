Trendyol Süper Lig 28. Hafta | Galatasaray - Antalyaspor maçı hangi gün ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında lider Galatasaray, sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk edecek. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın tarihini ve saatini merak ediyor. İşte, maçın detayları ve iki takım hakkında öne çıkan bilgiler.

GALATASARAY’IN SÜPER LİG PERFORMANSI

Süper Lig'de 26 maça çıkan Galatasaray, 21 galibiyet ve 5 beraberlik alarak toplam 68 puan topladı. Namağlup yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 7 puan önünde yer alıyor.

İLK YARIDAKİ MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede Galatasaray, Antalyaspor’u 3-0 mağlup etti. O maçta Mauro Icardi 2 gol, Victor Osimhen ise 1 gol kaydetti.

GALATASARAY’IN YENİLMEZLİK SERİSİ DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de son 27 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 37. haftasında Fenerbahçe’ye karşı alan Galatasaray, bu süreçte 22 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

GALATASARAY’DA 3 EKSİK VAR

Sarı-kırmızılı takımda Antalyaspor mücadelesi öncesinde 3 önemli eksik bulunuyor:

Ismail Jakobs (Sakatlık)

(Sakatlık) Ahmed Kutucu (Sarı kart cezalısı)

(Sarı kart cezalısı) Günay Güvenç (Kırmızı kart cezalısı)

BEŞİKTAŞ DERBİSİ ÖNCESİ CEZA SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Önümüzdeki hafta Beşiktaş derbisi oynanacak ve Galatasaray'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor:

Victor Osimhen

Roland Sallai

Bu oyuncular, Antalyaspor maçında kart görmeleri halinde Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

OKAN BURUK, ANTALYASPOR’A KARŞI KAYBETMİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde Antalyaspor’a karşı hiç mağlubiyet yaşamadı. Daha önce Elazığspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray’ın başında Antalyaspor ile 13 maça çıkan Buruk, bu süreçte 10 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Galatasaray, 28. hafta mücadelesinde Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maç, 8 Mart Cuma günü oynanacak ve 20.30'da başlayacak. RAMS Park'ta gerçekleşecek müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.