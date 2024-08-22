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Trendyol Süper Lig 3. hafta maçları başlıyor: Süper Lig 3. hafta fikstürü

Trendyol Süper Lig 3. haftanın ilk maçında Alanyaspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Süper Lig 3. hafta maç günleri ve fikstür de netleşti.

BirBilgi
  • 22.08.2024 14:10
  • Giriş: 22.08.2024 14:10
  • Güncelleme: 22.08.2024 14:41
Trendyol Süper Lig 3. hafta maçları başlıyor: Süper Lig 3. hafta fikstürü
Foto: Depophotos

Trendyol Süper Lig 3. Hafta yarın oynanacak olan Alanyaspor-Göztepe maçıyla başlıyor. Galatasaray maçı cumartesi, Fenerbahçe maçı pazar günü oynanacak. Maç programları ise şöyle:

23 Ağustos 2024 Cuma

21:00 - CORENDON ALANYASPOR - GÖZTEPE A.Ş.

24 Ağustos Cumartesi

19:15 - NET GLOBAL SİVASSPOR - İKAS EYÜPSPOR   
21:45 - GALATASARAY A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
21:45 - SİPAY BODRUM FK  - TÜMOSAN KONYASPOR

25 Ağustos 2024 Pazar

19:15 - KASIMPAŞA A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 
19:15 - SAMSUNSPOR A.Ş. - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ   
21:45 - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. 
21:45  - ANTALYASPOR A.Ş - ATAKAŞ HATAYSPOR

26 Ağustos 2024 Pazartesi

21:00 - TRABZONSPOR A.Ş. - BELLONA KAYSERİSPOR

Süper lig maçları arasında bu hafta Beşiktaş olmayacak. Süper Lig 3. hafta bay geçen takım Beşiktaş oldu.

Süper Ligde 3. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

SÜPER LİG PUAN DURUMU:

İlk 2 hafta itibariyle Süper Lig'de ilk sırada 6 puanla Beşiktaş bulunuyor. Beşiktaş'ı aynı puanla Galatasaray takip ediyor. Fenerbahçe ise 4 puanla 6'ncı sırada yer alıyor. Kayserispor, Adana Demirspor ve Bodrum FK ise puansız son 3 sırada bulunuyor.

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