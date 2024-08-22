Trendyol Süper Lig 3. hafta maçları başlıyor: Süper Lig 3. hafta fikstürü
Trendyol Süper Lig 3. haftanın ilk maçında Alanyaspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Süper Lig 3. hafta maç günleri ve fikstür de netleşti.
Trendyol Süper Lig 3. Hafta yarın oynanacak olan Alanyaspor-Göztepe maçıyla başlıyor. Galatasaray maçı cumartesi, Fenerbahçe maçı pazar günü oynanacak. Maç programları ise şöyle:
23 Ağustos 2024 Cuma
21:00 - CORENDON ALANYASPOR - GÖZTEPE A.Ş.
24 Ağustos Cumartesi
19:15 - NET GLOBAL SİVASSPOR - İKAS EYÜPSPOR
21:45 - GALATASARAY A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
21:45 - SİPAY BODRUM FK - TÜMOSAN KONYASPOR
25 Ağustos 2024 Pazar
19:15 - KASIMPAŞA A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
19:15 - SAMSUNSPOR A.Ş. - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
21:45 - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
21:45 - ANTALYASPOR A.Ş - ATAKAŞ HATAYSPOR
26 Ağustos 2024 Pazartesi
21:00 - TRABZONSPOR A.Ş. - BELLONA KAYSERİSPOR
Süper lig maçları arasında bu hafta Beşiktaş olmayacak. Süper Lig 3. hafta bay geçen takım Beşiktaş oldu.
SÜPER LİG PUAN DURUMU:
İlk 2 hafta itibariyle Süper Lig'de ilk sırada 6 puanla Beşiktaş bulunuyor. Beşiktaş'ı aynı puanla Galatasaray takip ediyor. Fenerbahçe ise 4 puanla 6'ncı sırada yer alıyor. Kayserispor, Adana Demirspor ve Bodrum FK ise puansız son 3 sırada bulunuyor.