Trendyol Süper Lig 3. hafta maçları başlıyor: Süper Lig 3. hafta fikstürü

Trendyol Süper Lig 3. Hafta yarın oynanacak olan Alanyaspor-Göztepe maçıyla başlıyor. Galatasaray maçı cumartesi, Fenerbahçe maçı pazar günü oynanacak. Maç programları ise şöyle:

23 Ağustos 2024 Cuma 21:00 - CORENDON ALANYASPOR - GÖZTEPE A.Ş. 24 Ağustos Cumartesi 19:15 - NET GLOBAL SİVASSPOR - İKAS EYÜPSPOR

21:45 - GALATASARAY A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

21:45 - SİPAY BODRUM FK - TÜMOSAN KONYASPOR 25 Ağustos 2024 Pazar 19:15 - KASIMPAŞA A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

19:15 - SAMSUNSPOR A.Ş. - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ

21:45 - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

21:45 - ANTALYASPOR A.Ş - ATAKAŞ HATAYSPOR 26 Ağustos 2024 Pazartesi 21:00 - TRABZONSPOR A.Ş. - BELLONA KAYSERİSPOR

Süper lig maçları arasında bu hafta Beşiktaş olmayacak. Süper Lig 3. hafta bay geçen takım Beşiktaş oldu.

SÜPER LİG PUAN DURUMU:

İlk 2 hafta itibariyle Süper Lig'de ilk sırada 6 puanla Beşiktaş bulunuyor. Beşiktaş'ı aynı puanla Galatasaray takip ediyor. Fenerbahçe ise 4 puanla 6'ncı sırada yer alıyor. Kayserispor, Adana Demirspor ve Bodrum FK ise puansız son 3 sırada bulunuyor.