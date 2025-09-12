Trendyol Süper Lig 5. Hafta: Beşiktaş – Başakşehir maçı hangi gün ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’de 5. haftada Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Karşılaşmaya ilişkin detaylar şöyle:

HAKEM KADROSU

Müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını Serkan Çimen (1. yardımcı hakem) ve Candaş Elbül (2. yardımcı hakem) üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.

GÖZLEMCİ VE TEMSİLCİLER

Karşılaşmada gözlemci olarak Aytekin Durmaz görev alacak. Temsilci kadrosunda ise Mustafa Saral, Levent Gürt, Abbas Öğraş ve Ömer Çoban yer alacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Beşiktaş – Başakşehir maçı 13 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Mücadele, İstanbul’daki Beşiktaş Park Stadyumu’nda gerçekleşecek.