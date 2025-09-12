Trendyol Süper Lig 5. Hafta: Fatih Karagümrük – Kasımpaşa maçı hangi gün ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Maçla ilgili detaylar şöyle:

HAKEM KADROSU

Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu’nun yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkarı (1. yardımcı hakem) ve Göktuğ Hazar Erel (2. yardımcı hakem) üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Hakan Ülker olacak.

GÖZLEMCİ VE TEMSİLCİLER

Müsabakada gözlemci olarak A. Somer Karakaş görev alacak. Temsilci kadrosunda ise Osman Yıldırım, Levent Kalkaç ve Fatih Aksoy yer alacak.

KARAGÜMRÜK- KASIMPAŞA MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Fatih Karagümrük – Kasımpaşa maçı 13 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 17.00’de oynanacak. Mücadele, İstanbul’daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleşecek.