Trendyol Süper Lig 5. Hafta: Konyaspor - Alanyaspor maçı hangi gün ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’de 5. haftada Konyaspor, Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşmaya ilişkin detaylar şöyle:

HAKEM KADROSU

Müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Hüseyin Aylak (1. yardımcı hakem) ve Ali Can Alp (2. yardımcı hakem) üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunseş olacak.

GÖZLEMCİ VE TEMSİLCİLER

Karşılaşmada gözlemci olarak Hakan Sivrişerüvi görev alacak. Temsilci kadrosunda ise Harun Dağdeviren, Ahmet Sula ve Mehmet Canavarı yer alacak.

KONYASPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Konyaspor – Alanyaspor maçı 13 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Mücadele, Konya’daki MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleşecek.