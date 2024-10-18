Trendyol Süper Lig 9. Hafta | Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Galatasaray'da eksik ve sakat oyuncular kimler? Galatasaray Antalyaspor maçının hakemi kim?

Trendyol Süper Lig'de 9 haftada Antalyaspor ile Galatasaray mücadele ediyor. Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman? Antalyaspor Galatasaray maçı hangi gün oynanacak? Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? DEtaylar belli oldu.

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