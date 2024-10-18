Trendyol Süper Lig 9. Hafta | Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, hangi gün, nerede ve saat kaçta? Beşiktaş Konyaspor maçının hakemi kim? Beşiktaş Konya maç önü istatistikleri

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Konyaspor ile karşılaşacak. Sezona iyi başlayan Beşiktaş zirve yarışını sürdürmek isterken, Konyaspor ise üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkacak.

Beşiktaş - Konyaspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Konyaspor maçının hakemi kim? Beşiktaş ve Konyaspor'un form durumu nedir? Beşiktaş ve Konyaspor'da eksik ve sakat oyuncular kimler? Beşiktaş Konyaspor maçı ile ilgili detaylar şöyle:

BEŞİKTAŞ FORM DURUMU VE PUAN DURUMU

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 7 maçın beşini kazanırken 2 maçtan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçlarla Beşiktaş, topladığı 17 puanla Samsunspor'un ardından üçüncü sırada yer alıyor.

KONYASPOR FORM DURUMU VE PUAN DURUMU

Trendyol Süper Lig'in köklü takımlarından Konyaspor, Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla 8 puan toplayan Konyaspor, Süper Lig'de 8'inci sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA SAKAT OYUNCULAR

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Paulista, Rashica ve Necip Uysal Beşiktaş Konyaspor maçında sahada olamayacak.

KONYASPOR'DA SAKAT OYUNCULAR

Konyaspor'da Josip Calusic, sakatlığı sebebiyle Beşiktaş Konyaspor maçında sahadaki yerini alamayacak.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş Konyaspor maçını Kadir Sağlam yönetecek. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Ali Can Alp üstlenecek. Beşiktaş Konyaspor maçının dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay oldu.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR ARASINDAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Konyaspor'la oynadığı son 5 maçın dördünü kazandı, bir maç ise beaberlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki maç, 20 Ekim 2024 Pazar günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Konyaspor maçı saat 16:00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Beşiktaş Konyaspor maçı Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Konyaspor maçı beIN Sports üzerinden canlı olarak yayınlanacak.