Trendyol Süper Lig 9. Hafta | Samsunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün, nerede ve saat kaçta? Fenerbahçe Samsunspor maçının hakemi kim? Samsunspor Fenerbahçe maç önü istatistikleri

Fenerbahçe ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında önemli bir maça çıkıyor. Sezonun flaş takımı Samsunspor başarılı grafiğini sürdürmek isterken, Fenerbahçe ise zirve yarışından kopmamak için mutlak galibiyet peşinde.

Samsunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve nerede oynanacak? Fenerbahçe'nin ve Samsunspor'un form durumu ve aralarında oynadıkları maçlardaki durum nedir? Fenerbahçe'de hangi oyuncular eksik? Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek Samsunspor karşısında oynayabilecek mi? Samsunspor Fenerbahçe maçının hakemi kim? Tüm bu detaylara bakalım:

FENERBAHÇE'NİN FORM DURUMU VE PUAN DURUMU

Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe bu maçlarda Galatasaray'a 3-1 yenilirken, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ligde ise Fenerbahçe, 16 puanla 3. sırada yer alıyor.

SAMSUNSPOR'UN FORM DURUMU VE PUAN DURUMU

Samsunspor ise ligin flaş takımlarından biri konumunda. Samsunspor, ligde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlikle Trendyol Süper Lig'de 18 puanla 2. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE İLE SAMSUNSPOR ARASINDAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanan son 10 maçta Fenerbahçe 5 galibiyet aldı. 4 maç beraberlikle sonuçlanırken, 1 maç ise Samsunspor'un galibiyetiyle sonuçlandı. Fenerbahçe ile Samsunspor arasında 21 Ocak 2024 tarihinde oynanan son maçta ise Fenerbahçe, evinde Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı.

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe Samsunspor maçının hakemi Muhammet Ali Metoğluoldu. Metoğlu’nun yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Serkan Olguncan yapacak. Fenerbahçe Samsunspor maçının dördüncü hakemi ise Burak Pakkan.

FENERBAHÇE'NİN SAKATLARI-EKSİKLERİ: ÇAĞLAR VE İSMAİL DÖNÜYOR MU?

Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve İrfan Can Eğribayat, sakatlıkları sebebiyle Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Takımla antremanlara katılan Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek ise, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun şans vermesi halinde Samsunspor karşısında sahadaki yerlerini alabilecekler.

SAMSUNSPOR'UN SAKAT VE EKSİK OYUNCU LİSTESİ

Samsunspor'un Fenerbahçe karşısında sakat oyuncusu bulunmuyor.

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki maç, 20 Ekim 2024 Pazar günü oynanacak.

FENERBAHÇE SAMSUNSPORMAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Samsunspor maçı saat 16:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Fenerbahçe Samsunspor maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Samsunspor maçı beIN Sports üzerinden canlı olarak yayınlanacak.