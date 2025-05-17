Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 5 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Adana Demirspor, evinde Atakaş Hatayspor’a 5-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

56. dakikada ceza sahasında Burhan Ersoy’un topa elle müdahalesinin ardından hakem Ömer Faruk Turtay penaltı kararı vermesinin ardından beyaz noktanın başına geçen Fernandes meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-4

61. dakikada Okoronkwo’nun pasında ceza sahasında topla buluşan Boutobba’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-5



Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Elmas, Emre Doğu

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Abdulsamet Burak (Ali Arda Yıldız dk. 74), Osman Kaynak (Fougeu dk. 46), Burhan Ersoy, Arda Okan Kurtulan, Maestro, Tayfun Aydoğan, Ozan Demirbağ (Aksel Aktaş dk. 46), Bünyamin Balat, Alioui, Yusuf Barasi

Yedekler: Murat Uğur Eser, Vedat Karakuş

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Kliama (Yiğit Ali Buz dk. 58), Cemali Sertel, Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Massanga, Kamil Ahmet Çörekçi (Abdulkadir Parmak dk. 58), Fernandes, Boutubba (Bamgboye dk. 64), Görkem Sağlam (Baran Sarka dk. 74), Okoronkwo (Deniz Aksoy dk. 64)

Yedekler: Visar Bekaj, Selimcan Temel, Diack, Cengiz Demir, Ersin Aydemir

Teknik Direktör: Murat Şahin

Goller: Boutabba (dk. 11 ve 61), Okoronkwo (dk. 26 ve 38), Fernandes (dk. 56) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Aksel, Tayfun (Adana Demirspor), Cemali Sertel, Bamgboye, Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor)