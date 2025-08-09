Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Antalyaspor, Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada sağ kanattan köşe atışı kullanan Kaluzinski’nin ceza sahası dışına kestiği ortaya gelişine yarım vole vuran Güray Vural’ın şutu yandan auta gitti.

19. dakikada ani çıkan Antalyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Van de Streek, bekletmeden yerden ceza sahasına giren Güray’ı gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Güray, önüne gelen meşin yuvarlağı bekletmeden sol ayağının dışıyla ağlara gönderdi. 1-0

31. dakikada ceza sahası sol tarafında topla buluşan Ben Ouanes pasını içeriye aktardı, Gueye’nin bekletmeden yerden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

41. dakikada Veysel Sarı’nın uzun pasında sol kanatta topu önünde bulan Storm ceza sahasına girer girmez sağ ayağıyla yaptığı yerden vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1



Stat: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Suat Güz

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Güray Vural, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dzhikiya dk. 38), Paal, Kaluzinski, Soner Dikmen, Van de Streek, Abdülkadir Ömür, Storm, Cvancara

Yedekler: Kağan Arıcan, Bünyamin Balcı, Mert Yılmaz, Ali Demirbilek, Hasan Yakub İlçin, Berkay Topdemir, Kerem Kayaarası, Poyraz Yıldırım, Ege İzmirli

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Espinoza, Cafu, Fall, Hajradinovic, Baldursson, Ben Ouanes, Gueye

Yedekler: Ali Emre Yanar, Cem Üstündağ, Owusu, Taylan Utku Aydın, Berkay Muratoğlu, Atakan Müjde, Oğuzhan Efe Yılmaz, Yusuf Barası, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör: Shota Arveladze

Goller: Güray Vural (dk. 19), Storm (dk. 41) (Antalyaspor), Gueye (dk. 31) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Güray Vural, Paal (Antalyaspor)