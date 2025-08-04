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Trendyol Süper Lig bu hafta başlıyor

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de sezon, bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak.

Ajans Haberleri
  • 04.08.2025 12:50
  • Giriş: 04.08.2025 12:50
  • Güncelleme: 04.08.2025 12:50
Kaynak: ANKA
Trendyol Süper Lig bu hafta başlıyor

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de sezon, bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de birinci hafta maçları, 8 Ağustos Cuma günü, Gaziantep FK ve Galatasaray arasında oynanacak maçla başlayacak. Maçlar 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde devam edecek.

Ligin ilk yarısı, 19-22 Aralık 2025 arasında oynanacak müsabakalarla sona erecek. İkinci yarı, 16 Ocak 2026'da başlayacak ve 17 Mayıs'ta tamamlanacak.

1. Lig de başlıyor

Trendyol 1. Lig'de de sezon, 8 Ağustos Cuma günü Ümraniyespor ile Manisa FK arasında oynanacak maçla başlayacak. Lig, 29 Aralık 2025'te devre arasına girecek. Ligin ikinci yarısı 9 Ocak 2026'da başlayacak ve normal sezon 2 Mayıs'ta sona erecek.

Trendyol 1. Lig'de 7, 26, 30 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?

Trendyol Süper Lig'de birinci haftanın programı şöyle:

8 Ağustos Cuma: Gaziantep FK-Galatasaray
9 Ağustos Cumartesi: Samsunspor-Gençlerbirliği, Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor, Antalyaspor-Kasımpaşa
10 Ağustos Pazar: Çaykur Rizespor-Göztepe, İkas Eyüpspor-Konyaspor, Fatih Karagümrük-Rams Başakşehir, Kayserispor-Beşiktaş
11 Ağustos Pazartesi: Trabzonspor-Kocaelispor

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