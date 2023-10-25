Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde 10. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
27 Ekim Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-Mondihome Kayserispor: Sarper Barış Saka
20.00 Kasımpaşa-İstanbulspor: Erkan Özdamar
28 Ekim Cumartesi:
16.00 Corendon Alanyaspor-EMS Yapı Sivasspor: Mert Güzenge
19.00 Yukatel Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor: Turgut Doman
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Kadir Sağlam
29 Ekim Pazar:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Ali Şansalan
19.00 Bitexen Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk
19.00 MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın
19.00 Pendikspor-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
30 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK: Mete Kalkavan