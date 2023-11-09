Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın
20.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
11 Kasım Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Mondihome Kayserispor: Çağdaş Altay
16.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Turgut Doman
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-EMS Yapı Sivasspor: Murat Erdoğan
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek
12 Kasım Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan
16.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Arda Kardeşler
16.00 Çaykur Rizespor-İstanbulspor: Sarper Barış Saka
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler