Trendyol Süper Lig'de 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı açıklandı
22. haftadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı, 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak
İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 20, 21 ve 22. haftasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20-22. hafta maçlarının programı şöyle:
- 20. hafta
30 Ocak Cuma:
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
31 Ocak Cumartesi:
14.30 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor (Alanya Oba)
17.00 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Göztepe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Isonem Park Gürsel Aksel)
20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)
1 Şubat Pazar:
17.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)
20.00 Galatasaray-Zecorner Kayserispor (RAMS Park)
2 Şubat Pazartesi:
20.00 Kocaelispor-Fenerbahçe (Turka Araç Muayene Kocaeli)
- 21. hafta
7 Şubat Cumartesi:
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
8 Şubat Pazar:
14.30 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)
9 Şubat Pazartesi:
17.00 Zecorner Kayserispor-Kocaelispor (RHG EnerTürk Enerji)
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Gaziantep)
20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Chobani)
- 22. hafta
13 Şubat Cuma:
20.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
14 Şubat Cumartesi:
14.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)
17.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)
15 Şubat Pazar:
14.30 Kocaelispor-Gaziantep FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)
17.00 Göztepe-Zecorner Kayserispor (Isonem Park Gürsel Aksel)
20.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
16 Şubat Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)