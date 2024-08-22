Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe: Muhammet Ali Metoğlu

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük

21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay

25 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan

21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Turgut Doman