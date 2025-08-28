Giriş / Abone Ol
Trendyol Süper Lig 4. hafta müsabakaları yarın ve hafta sonu oynanacak.

  28.08.2025 15:46
  • Giriş: 28.08.2025 15:46
  • Güncelleme: 28.08.2025 15:46
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta programı

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig 4. hafta müsabakaları yarın ve hafta sonu oynanacak.

Süper Lig'de 4. hafta yarın oynanacak Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor maçıyla başlayacak, 30 ve 31 Ağustos'taki maçlarla devam edecek.

Haftanın programı şöyle:

29 Ağustos Cuma

Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (21.30)

30 Ağustos Cumartesi

Kasımpaşa-Gaziantep FK (19.00)

Kocaelispor-Zecorner Kayserispor (19.00)

Hesap.com Antalyaspor-Fatih Karagümrük (21.30)

Galatasaray-Çaykur Rizespor (21.30)

31 Ağustos Pazar

RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (19.00)

Gençlerbirliği-Fenerbahçe (19.00)

Trabzonspor-Samsunspor (21.30)

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (21.30)

