Trendyol Süper Lig'de 4. hafta programı
Trendyol Süper Lig 4. hafta müsabakaları yarın ve hafta sonu oynanacak.
Süper Lig'de 4. hafta yarın oynanacak Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor maçıyla başlayacak, 30 ve 31 Ağustos'taki maçlarla devam edecek.
Haftanın programı şöyle:
29 Ağustos Cuma
Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (21.30)
30 Ağustos Cumartesi
Kasımpaşa-Gaziantep FK (19.00)
Kocaelispor-Zecorner Kayserispor (19.00)
Hesap.com Antalyaspor-Fatih Karagümrük (21.30)
Galatasaray-Çaykur Rizespor (21.30)
31 Ağustos Pazar
RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (19.00)
Gençlerbirliği-Fenerbahçe (19.00)
Trabzonspor-Samsunspor (21.30)
Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (21.30)