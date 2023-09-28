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Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

Spor
  • 28.09.2023 10:38
  • Giriş: 28.09.2023 10:38
  • Güncelleme: 28.09.2023 10:41
Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta müsabakaları yarın, 30 Eylül Cumartesi, 1 Eylül Pazar ve 2 Eylül Pazartesi günü oynanacak. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecekler hakemler şöyle:

Yarın
20.00 Samsunspor - Gaziantep FK: Burak Pakkan

30 Eylül Cumartesi
13.30 Sivasspor - Hatayspor: Murat Erdoğan
16.00 İstanbulspor - Antalyaspor: Çağdaş Altay
16.00 Trabzonspor - Pendikspor: Bahattin Şimşek
19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan

1 Eylül Pazar
13.30 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
16.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
19.00 Konyaspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler
19.00 Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

2 Eylül Pazartesi
20.00 Kayserispor - Başakşehir: Halil Umut Meler

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