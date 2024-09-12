Trendyol Süper Lig'de bu hafta hangi takım oynamayacak? Süper Lig'i bay geçen takım kim?

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçları 14 Eylül Cumartesi günü başlıyor. Süper Lig'de bu hafta maç oynamayacak takım belli oldu.

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Foto: Depophotos