Trendyol Süper Lig'de bu hafta hangi takım oynamayacak? Süper Lig'i bay geçen takım kim?
Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçları 14 Eylül Cumartesi günü başlıyor. Süper Lig'de bu hafta maç oynamayacak takım belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in beşinci haftası, Milli aranın ardından yeniden başlıyor. 14 Eylül Cumartesi günü başlayan karşılaşmalar, 16 Eylül Pazartesi günü sona erecek.
Trendyol Süper Lig 5. haftasında bu hafta maç oynamayacak takım da belli oldu.
SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ TAKIM OYNAMAYACAK?
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe A.Ş takımı haftayı bay geçerek bu hafta maç oynamayacak. Göztepe, ligin ilk 4 haftasında oynadığı 4 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik alarak 6 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.
SÜPER LİG'DE HAFTANIN İLK MAÇI
Trendyol Süper Lig'in ilk maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'de oynanacak. Sivasspor evinde Gaziantepspor ile karşılaşacak?