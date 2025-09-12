Trendyol Süper Lig'de önemli maçların tarihleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak önemli maçların tarihleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 7-16. hafta maçlarının programını açıklarken, ligin ilk devresindeki önemli karşılaşmaların tarihi de belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre önemli maçların programı şöyle:

- 8. hafta

4 Ekim Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

- 11. hafta

1 Kasım Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)

2 Kasım Pazar:

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)

- 14. hafta

1 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Chobani)

- 16. hafta

14 Aralık Pazar:

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)