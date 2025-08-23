Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Kocaelispor: 1 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Kocaelispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sol taraftan Çağlar’ın ortasında penaltı noktası önünde iyi yükselen Milan Skriniar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

12. dakikada sağ taraftan Oğuz’un ortasına ceza sahası içi sağ çaprazından Duran’ın topukla vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

17. dakikada Fred’in savunma arkasına pasına hareketlenen En-Nesyri, ceza sahası içi sol tarafta topla buluştu ve pasını bekletmeden penaltı noktasındaki Talisca’ya aktardı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla dışarıya çıktı.

22. dakikada ceza yayı içinde kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Petkovic’in sağ tarafa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

29. dakikada sağ tarafta uzak mesafeden Talisca’nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarıya çıktı.



Hakemler: Mehmet Türkmen, Anıl Usta, Candaş Elbil

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Fred, Archie Brown, Anderson Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri

Yedekler: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Alexander Djiku, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Dorgeles Nene

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Kocaelispor: Alexander Jovanovic, Anfernee Dijksteel, Olexandr Syrota, Aaron Appindangoye, Massadio Haidara, Manuel Show, Tarkan Serbest, Joseph Nonge, Can Keleş, Ryan Mendes, Bruno Petkovic

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Daniel Agyei, Yusuf Cihat Çelik, Karol Linetty, Oğulcan Çağlayan, Furkan Gedik, Onur Öztonga, Mesut Can Tunalı, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Milan Skriniar (dk. 5) (Fenerbahçe), Bruno Petkovic (dk. 22) (Kocaelispor)

Sarı kart: Can Keleş (Kocaelispor)