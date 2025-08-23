Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Metehan Mimaroğlu’nun rakibini geçtikten sonra dar açıdan şutunda kaleci Mustafa Burak meşin yuvarlağı çeldi.

7. dakikada Gençlerbirliği’nin Göktan Gürpüz ile soldan kullandığı kornerde arka direkte Zan Zuzek kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

10. dakikada Göktan Gürpüz’ün sol köşeden kullandığı kornerde arka direkte bir kez daha Zan Zuzek’in kafa vuruşunda topkaleci Mustafa Burak’ta kaldı.

12. dakikada Maxim’in orta sahanın solundan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasından Kozlowski’nin kafa vuruşunda kaleci Gökhan topa sahip oldu.

36. dakikada Maxim’in ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

43. dakikada topla buluşan Maxim’in savunma arkasına uzun pasında Sorescu, kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

45+4. dakikada ceza sahası sağında topla buluşan Kozlowski’nin pasında Lungoyi’nin plase vuruşunda top uzak köşeden az farkla dışarı çıktı.



Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Hüseyin Aylak, Selim Şenöz

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Kevin Rodrigues, Myenty Abena, Arda Kızıldağ, Deian Sorescu, Ogün Özçiçek, Badou Ndiaye, Kacper Kozlowski, Maxim, Christopher Lungoyi, Emmanuel Boateng

Yedekler: Zafer Gögen, Luis Perez, Junınho Bacuna, Mirza Cihan, Semih Güler, Onur Başyiğit, Ali Osman Kalın, Enver Kulasin, Taha Güneş, Kuzey Ege Bulgulu

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Matej Hanousek, Dmitrios Goutas, Kelven Thalisson, Pedro Pereira, Zan Zuzek, Göktan Gürpüz, Abdurrahim Dursun, Jan Nalepa, Adama Traore, Metehan Mimaroğlu

Yedekler: Erhan Erentürk, Ebrar Yiğit Aydın, Samed Onıur, Furkan Ayaz Özcan, Dilhan Demir, Sekou Koita, Oğulcan Ülgün, Sinan Osmanoğlu, Yiğit Hamza Aydar

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Deian Sorescu (dk. 43) (Gaziantep FK), Zan Zuzek (dk. 7) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Boateng, Arda Kızıldağ (Gaziantep FK), Adama Traore (Gençlerbirliği)