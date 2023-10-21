Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 3 - Ç. Rizespor: 1 (Maç Sonucu)
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Çaykur Rizespor’u Mame Thiam’ın golleriyle 3-1 mağlup etti.
50. dakikada ceza sahası içerisinde savunmanın hatasıyla topu kapan Boa Morte’nin şutunda kaleci Gökhan topu ayaklarıyla uzaklaştırmayı başardı.
60. dakikada Olawoyin’in ceza sahası içerisinde topa elle dokunduğu gerekçesiyle VAR’ın uyarısıyla kazanılan penaltı atışını kullanan Thiam, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
71. dakikada Muhammet’in sağ kanattan arka direğe doğru yaptığı ortada oyuna 1 dakika önce giren Zeqiri, düzgün bir kafa vuruşuyla farkı 1’e indiren golü kaydetti. 2-1
89. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Thiam, kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti. 3-1
90. dakikada Mocsi’den topu kapan Thiam kaleci ile karşı karşıya kaldı. Thiam’ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90. dakikada sağ kanattan ceza sahasına doğru sokulan Uzodimma’nın şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.