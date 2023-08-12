Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 1 - İstanbulspor: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Konyaspor, İstanbulspor’u ağırladı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Muric’in orta şut karışımı sert vuruşunda kaleci Jensen topu çıkardı.

68. dakikada ceza alanı içi sol çaprazında topla buluşan Moreno’nun rakibini çalımlayıp dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

73. dakikada Ali’nin Michalak’a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

80. dakikada Konyasporlu Adil ile İstanbulsporlu Okan arasında çıkan gerginliğin ardından her iki oyuncu da direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

82. dakikada sol kanattan yapılan ortaya Cikalleshi kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

86. dakikada Ahmet’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada top savunmadan sekti ve Cikalleshi’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun kontrol edip kaleye gönderdiği top filelerle buluştu. 1-1

90+2. dakikada İstanbulspor’un sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Ahmet’in kafa topuna çıktığı sırada topun eline çarpması sonucu hakem Burak Pakkan penaltı noktasını işaret etti.

90+3. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Emir sağ köşeye doğru vuruşunu yaptı fakat kaleci Bernardoni gole izin vermedi.



Stat. Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Hakan Yemişken

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Kahraman Demirtaş, Guilherme, Bruno Paz (Uğurcan Yazğılı dk. 83), Soner Dikmen, Muric (Michalak dk. 57), Yunus Mallı (Cicaldau dk. 57), Moreno, Cikalleshi

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Yasir Subaşı, Metehan Mert, Rak, Mehmet Büyüksayar, Çağdaş Şendur

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Loshaj, Ndao (Kubilay Köylü dk. 90), Jackson (Emir Gültekin dk. 90), Ethemi (Vorobjovas dk. 84), İbrahim Yılmaz (Vefa Temel dk. 75)

Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Sambissa, Rroca, Coly, Topalli

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: İbrahim Yılmaz (dk. 6) (İstanbulspor), Cikalleshi (dk. 86) (Konyaspor)

Kırmızı kartlar: Ali Yaşar (dk. 74), Okan Erdoğan (dk. 80) (İstanbulspor), Adil Demirbağ (dk. 80) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Ahmet Oğuz, Cikalleshi, Kahraman Demirtaş (Konyaspor), Mehmet Yeşil, İbrahim Yılmaz, Loshaj (İstanbulspor)