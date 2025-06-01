Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 2 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Samsunspor evinde Kayserispor’u 2-1 yenerek ligi 3. sırada tamamladı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Cardoso’nun ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Nazon’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0–1

63. dakikada Holse’nin ceza sahası sol çaprazından çektiği sert şut, direği sıyırarak auta çıktı.

75. dakikada Soner’in kullandığı kornere iyi yükselen Satka’nın kafa şutu az farkla üstten auta gitti.

90+5. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Soner Aydoğdu, topu ağlara gönderdi. 1-1

90+7. dakikada Emre’nin ara pasına iyi hareketlenen Muja, düzgün bir plase ile takımını öne geçirdi. 2-1



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Osman Gökhan Bilir, Özcan Sultanoğlu

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Marc Bola, Ait Bennasser, Olivier Ntcham (Soner Aydoğdu dk. 71), Kingsley Schindler (Muja dk. 60), Carlo Holse (Yunus Emre dk. 90+8), Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Halil Yeral, Nanu Gomes, Soner Gönül, Yunus Çift, Bedirhan Çetin, Celil Yüksel, Flavien Tait, Muhammet Özbaskıcı

Teknik Direktör: Thomas Reis

Kayserispor: Onurcan Piri, Anthony Uzodimma (Batuhan Özgan dk. 78), Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Lionel Carole (Arif Kocaman dk. 67), Kayra Cihan (Jeanvier dk. 78), Nurettin Korkmaz (Burak Arslan dk. 64), Yaw Ackah (Mehmet Özbek dk. 64), Baran Ali Gezek, Miguel Cardoso, Duckens Nazon

Yedekler: Mehmet Öztürk, Kartal Yılmaz, Ramazan Civelek, Arda Kaya, Alperen Öztaş

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Goller: Soner Aydoğdu (dk. 90+5), Muja (dk. 90+7), Nazon (dk. 46) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Sergej Jakirovic (Teknik Direktör) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Emre Kılınç, Zeki Yavru, Drongelen (Samsunspor), Kolevetsios, Baran Ali, Cardoso (Kayserispor)