Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçlarında yaka kamerası kullanımı başladı

(ANKARA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçlarında federasyonun saha içi temsilcisinin yaka kamerası kullanmasına başlandığını duyurdu. Yaka kamerası tarafından otomatik olarak çekilen sesli görüntü kayıtları 5 yıl süreyle TFF'nin dijital havuzunda saklanacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçlarında ASELSAN üretimi ODAKAN yaka kamerası ile kayıt alma uygulaması başladı.

ODAKAN yaka kamerası ilk olarak 8 Ağustos'ta Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan sezonun açılış karşılaşmasında kullanıldı. Gaziantep Stadyumu'ndaki maçta saha içi TFF temsilcisinin yaka kamerasından anlık görüntüler başarıyla kayıt altına alındı.

Kent güvenliği çözümleri kapsamında geliştirilerek Türkiye'de uzun yıllardır kullanımda olan ODAKAN Yaka Sistemi'nin, TFF ve ASELSAN işbirliğiyle Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de yer alan tüm kulüplerin stadyumlarında devreye alınması planlanıyor. Bu kapsamda, İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Beşiktaş Park ve FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin de aralarında bulunduğu 7 stadın yanı sıra Gaziantep Stadyumu'nda teknolojik kurulumlar tamamlandı.

4. hakemler de takacak, görüntüler 5 yıl saklanacak

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de yaka kameraları, TFF temsilcilerinin dışında 4. hakemler tarafından da kullanılmaya başlanacak. Yaka kamerası tarafından otomatik olarak çekilen sesli görüntü kayıtları 5 yıl süreyle TFF'nin dijital havuzunda saklanacak.

Yaka kamerası, kullanıcının kıyafet üzerine takarak 7/24 görüntü alıp kaydeden, görüntüdeki kişilerin yüz tespitini yapabilen sistem olarak üretildi. Tek batarya ile 5,5 saate kadar kayıt yapabilen yaka kameraları anlık konum bilgisi iletimi özelliğine de sahip. Darbelere karşı olan yaka kamerası IP67 koruması ile birlikte üretildi.