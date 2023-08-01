Trendyol Süper Lig’de 1. ve 2. hafta programı açıklandı
Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonu ilk 2 haftanın programı açıklandı.
Trendyol Süper Lig’de 1 ve 2. hafta müsabaka programı belli oldu. 11 Ağustos’ta başlayacak yeni sezonun ilk 2 haftanın programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanırken, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların eleme müsabaka tarihleri de dikkate alındığı ifade edildi.
Buna göre; UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tur atlaması halinde 3. Eleme Turu müsabakalarını 8 veya 9 Ağustos ile 15 Ağustos Salı günü oynayacak olan Galatasaray’ın Kayserispor ile yapacağı 1. hafta karşılaşması Cumartesi günü saat 21.45 olarak planlandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde tur atlamaları halinde 3. Eleme Turu müsabakalarını 10 ve 17 Ağustos tarihlerinde oynaması muhtemel Fenerbahçe ve Adana Demirspor’un 1. hafta müsabakaları 13 Ağustos Pazar, Beşiktaş’ın ilk hafta müsabakası ise 14 Ağustos Pazartesi günü olarak planlandı.
Galatasaray’ın eleme müsabakalarına UEFA Şampiyonlar Liginde devam etmesi ve Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki muhtemel rakiplerinden FC Differdange 03 ile birlikte, aynı ülkenin FC Progres veya Swift takımlarından birisinin de UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 3. Eleme Turuna yükselmesi halinde, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Konferans Ligi müsabaka takviminde değişiklik olacağından dolayı, Süper Lig 1. haftada aşağıda belirtilen değişiklikler yapılacak.
Süper Lig’de 1. hafta programı:
11 Ağustos Cuma
21.00 Trabzonspor - Antalyaspor
12 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
19.15 Konyaspor - İstanbulspor
21.45 Pendikspor - Hatayspor
21.45 Kayserispor - Galatasaray
13 Ağustos Pazar
19.15 Sivasspor - Samsunspor
21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
21.45 Fenerbahçe - Gaziantep FK
14 Ağustos Pazartesi
21.00 Corendon Alanyaspor - Rams Başakşehir
21.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş
Süper Lig 2. hafta programı:
18 Ağustos Cuma
21.00 İstanbulspor - Kayserispor
21.00 Antalyaspor - Konyaspor
19 Ağustos Cumartesi
19.15 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor
21.45 Hatayspor - Kasımpaşa
21.45 Galatasaray - Trabzonspor
20 Ağustos Pazar
19.15 Rams Başakşehir - Fatih Karagümrük
21.45 Gaziantep FK - Sivasspor
21.45 Beşiktaş - Pendikspor
21 Ağustos Pazartesi
21.00 Ankaragücü - Adana Demirspor
21.00 Samsunspor - Fenerbahçe