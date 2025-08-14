Trendyol Süper Lig’de 2. hafta heyecanı

Trendyol Süper Lig’de 2. hafta, yarın oynanacak Galatasaray-Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig’de 2. hafta heyecanı yarın, 16 Ağustos Cumartesi, 17 Ağustos Pazar ve 18 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray, yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise Kasımpaşa, 18 Ağustos Pazartesi günü Trabzonspor’u konuk edecek.

Süper Lig’de 2. haftanın programı şöyle:



Yarın

21.30 Galatasaray - Fatih Karagümrük



16 Ağustos Cumartesi

19.00 Kocaelispor - Samsunspor

21.30 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor

21.30 Göztepe - Fenerbahçe



17 Ağustos Pazar

19.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor

19.00 Konyaspor - Gaziantep FK

21.30 Beşiktaş - Eyüpspor

21.30 RAMS Başakşehir - Kayserispor



18 Ağustos Pazartesi

21.30 Kasımpaşa - Trabzonspor