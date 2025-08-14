Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 14.08.2025 10:21
  • Giriş: 14.08.2025 10:21
  • Güncelleme: 14.08.2025 10:21
Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig’de 2. hafta heyecanı

Trendyol Süper Lig’de 2. hafta, yarın oynanacak Galatasaray-Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig’de 2. hafta heyecanı yarın, 16 Ağustos Cumartesi, 17 Ağustos Pazar ve 18 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray, yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise Kasımpaşa, 18 Ağustos Pazartesi günü Trabzonspor’u konuk edecek.
Süper Lig’de 2. haftanın programı şöyle:

Yarın
21.30 Galatasaray - Fatih Karagümrük

16 Ağustos Cumartesi
19.00 Kocaelispor - Samsunspor
21.30 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor
21.30 Göztepe - Fenerbahçe

17 Ağustos Pazar
19.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor
19.00 Konyaspor - Gaziantep FK
21.30 Beşiktaş - Eyüpspor
21.30 RAMS Başakşehir - Kayserispor

18 Ağustos Pazartesi
21.30 Kasımpaşa - Trabzonspor

