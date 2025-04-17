Trendyol Süper Lig’de 32. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig’de 32. hafta heyecanı yarın, 19 Nisan Cumartesi, 20 Nisan Pazar ve 21 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakaları yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Süper Lig’de 32. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:



Yarın

20.00 Atakaş Hatayspor - Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Galatasaray - Bodrum FK: Mehmet Türkmen



19 Nisan Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Sivasspor: Ali Şansalan

16.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Göztepe - Beşiktaş: Ozan Ergün



20 Nisan Pazar

13.30 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük

16.00 Çaykur Rizespor - Eyüpspor: Ümit Öztürk

19.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Oğuzhan Çakır



21 Nisan Pazartesi

20.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor: Atilla Karaoğlan