Trendyol Süper Lig’de ertelenen 1. ve 3. hafta maçlarının tarihleri açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi eleme turlarında mücadele eden kulüplerin, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 1. ve 3. haftalarındaki ertelenen müsabakalarının oynanacağı günler belirlenlendi.

TFF’den yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında oynanması gereken Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir müsabakaları ile 3. haftada oynanması gereken Samsunspor - Kasımpaşa müsabakaları 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00’de oynanacak. 1. haftada oynanması gereken Kayserispor - Beşiktaş müsabakası ise 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00’de oynanacak.

Ligin 3. haftasında ertelenen Konyaspor - Beşiktaş ve Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecek.