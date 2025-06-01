Trendyol Süper Lig’de gol kralı Victor Osimhen oldu

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig’de sezonu gol kralı olarak tamamladı. Osimhen, ligde oynadığı 30 maçta 26 gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu bugün oynanan maçlarla sona ererken, sezonun en golcü futbolcusu da belli oldu. Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, sezonu gol kralı olarak tamamladı. Osimhen, oynadığı 30 karşılaşmada 26 kez rakip fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcunun ardından Başakşehir’den Polonyalı futbolcu Krzysztof Piatek 21 golle ikinci, Fenerbahçe’den de Faslı futbolcu Youssef En Nesyri 20 golle üçüncü oldu.



Osimhen, Türk futbolunun en golcü yabancı futbolcusu oldu

Victor Osimhen, sarı-kırmızılılar bu sezon 41 resmi karşılaşmada forma giydi. Süper Lig’de 26, UEFA Avrupa Ligi’nde 6, Türkiye Kupası’nda da 5 gol kaydeden Victor Osimhen, toplamda 37 gol kaydetti ve en golcü sezonunu yaşadı. Osimhen ayrıca Türk futbolunda da en golcü yabancı futbolcu rekorunun sahibi oldu.



Süper Lig’in yabancı olarak 16. gol kralı

Nijeryalı futbolcu, bu başarısıyla Süper Lig’de gol kralı ünvanını kazanan 16. yabancı futbolcu oldu. Ligde bugüne 16 yabancı futbolcu, 17 sezon gol kralı ünvanını aldı. Süper Lig’de Galatasaray forması giyen Bosna Hersekli futbolcu Tarık Hodzic, 1983-1984 sezonunda 16 gol atarak en çok gol atan ilk yabancı futbolcu oldu. Ligde yabancı olarak en çok gol krallığı ünvanı ise 2 sezonla Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza’ya ait.



Son iki sezonun golcüleri Galatasaray’dan

Geçtiğimiz sezonun ardından 2024-2025 sezonunda da gol kralı Galatasaray’dan çıktı. Geçen sezon sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, kaydettiği 25 golle ligin en golcü futbolcusu olmuştu.



Galatasaray 19. kez gol kralı çıkardı

Süper Lig tarihinde en çok Galatasaray’ın futbolcuları gol kralı oldu. Victor Osimhen ile birlikte 19. kez sezonun en golcü futbolcuları sarı-kırmızılılardan çıktı. Galatasaray’ın ardından Fenerbahçe 16, Trabzonspor 5, Beşiktaş ve Bursaspor da 4’er sezon ligin gol kralı çıkardı.



En fazla Metin Oktay

Süper Lig tarihinin ilk ve en fazla gol kralı, Galatasaray’ın ve Türk futbolunun efsane futbolcularından Metin Oktay oldu. Oktay, 1959, 1959-1960, 1960-1961, 1962-1963, 1964-1965 ve 1968-1969 sezonları olmak üzere toplam 6 sezon krallık tacını taktı.