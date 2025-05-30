Trendyol Süper Lig’de son haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig’de son hafta heyecanı bugün, yarın ve 1 Haziran Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig’de 38. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:



30 Mayıs Cuma

20.00 Galatasaray - RAMS Başakşehir: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Ali Yılmaz

20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Sarper Barış Saka



31 Mayıs Cumartesi

16.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu

19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK: Alpaslan Şen

19.00 Corendon Alanyaspor - Sivasspor: Kadir Sağlam



1 Haziran Pazar

19.00 Samsunspor - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

19.00 Bodrum FK - Beşiktaş: Cihan Aydın