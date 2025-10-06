Trendyol, tepkilerin ardından 'beyaz toros' tişörtü satan firmanın ürünlerini kaldırdı

Online satış sitesi Trendyol'da 'beyaz toros' tişörtü satılması tepkilere yol açtı.

Trendyol'da 'Ötüken Online' kullanıcı adlı bir satıcı, siyah ve üzerinde 'On yedi bin kişi bir beyaz torosa nasıl sığar?' yazılı bir tişörtü satışa sundu.

Tişörtün satışına onay veren Trendyol'a toplumun farklı kesimleri tepki gösterdi.

Beyaz toros, özellikle 1990'lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin simgesi olarak biliniyor. Binlerce kişi beyaz toros araçlarla kaçırılarak katledilmiş veya işkenceye maruz bırakılmıştı. Bu cinayetlerin büyük kısmı aydınlatılmadı ve sorumluları yargılanmadı.

CUMARTESİ ANNELERİ'NDEN TEPKİ

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini öğrenmek ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri'nin hesabından tepki gösterildi.

Paylaşımda, "Beyaz Toros, gözaltında kaybedilen sevdiklerimizin, faili meçhul cinayetlerin ve devlet şiddetinin simgesidir. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçun simgesi ticaretin konusu yapılamaz, pazarlanamaz" denirken satıcı firma ve Trendyol hakkında soruşturma başlatılması talep edildi.



Bu simgeyi tişörte basıp “Toros sevenlere” başlığıyla Trendyol üzerinden satışa sunmak; işlenen insanlık suçlarını meşrulaştırmak, suçluyu ve suçu övmek anlamına gelir.… pic.twitter.com/LOqcVzw6Py — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) October 5, 2025

İHD: İNSANLIK SUÇLARINI MEŞRULAŞTIRIYOR

İnsan Hakları Derneği (İHD) de bu tip ürünlerin toplumun acısını 'ticarileştirdiğini' belirterek Bu tür ürünler, binlerce insanın acısını ticarileştirmekte, insanlık suçlarını meşrulaştırmakta ve toplumsal hafızayı tahrip etmektedir" sözleriyle tepki gösterdi. İHD, Trendyol'a çağrı yaparak ürünün kaldırılmasını, kamuoyundan özür dilenmesini ve etkin denetim mekanizmaları kurulmasını istedi.

Konuya ilişkin Trendyol'dan resmî bir açıklama veya özür metni yayımlanmadı. Öte yandan tartışmalara yol açan ürün satıştan kaldırıldı.