Trenin çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • Giriş: 08.09.2025 12:46
Kaynak: DHA
Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çağlar köyü mevkinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen kamyonete, hemzemin geçitte yolcu treni çarptı. Kazada, trenin önünde metrelerce sürüklenen kamyonette sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

