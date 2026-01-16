Triatlet Berkan Kobal'ın duruşması için çağrı

Ankara'da bisiklet antrenmanı sırasında arkadan gelen aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren triatlet Berkan Kobal'ın duruşması 20 Ocak Salı günü görülecek.

Duruşmanın saat 9.30’da başlaması bekleniyor.

Ankara Sıhhiye’deki 62.⁠ ⁠Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşma öncesinde Kobal’ın yakınları çağrı yaptı.

Yapılan çağrıda “Tüm bisikletlileri, incinebilir yol kullanıcılarını ve sevenlerini adaletin yerini bulabilmesi için davaya destek olmaya, Sıhhiye’de birlik olmaya çağırıyoruz” denildi.

NE OLMUŞTU?

27 Ağustos 2025 sabah saatlerinde bisikletiyle Ankara Malazgirt Bulvarı’nda antrenmanını sürdüren Berkan Kobal, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Kobal, aracın kendisine çarptığı sırada yolun en sağında bulunuyordu.

Berkan Kobal 52 yaşında, evli ve bir çocuk babasıydı. Triatlon sporcusu Kobal, özellikle Ironman ve triatlon yaş grubunda aktif şekilde yarışlara katılan, uzun mesafe disiplinlerinde deneyimli bir sporcuydu.

Kobal'ın ölümüne yol açan A.İ.C., kaza tespit tutanağında tam kusurlu bulunmasına rağmen adli kontrolle serbest bırakılmış, karara itiraz edilmişti.