Triatlet Berkan Kobal'ın ölümüne ilişkin dava ertelendi

Ankara'da 27 Ağustos 2025'te aracıyla bisikletçi Berkan Kobal'a çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sürücünün "taksirle ölüme neden olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ahmet İhsan Cihan, hayatını kaybeden Kobal'ın eşi Ceyda Kobal, oğlu Ali Kaan Kobal, kardeşleri ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Hakim, kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanığa söz verdi.

Tutuksuz sanık Cihan, sebep olduğu olay sebebiyle çok üzgün olduğunu ve daha önce böyle bir olay yaşamadığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Sol şeritteydim. Yolda çamur nedeniyle kaydım ve hakimiyetimi kaybettim. Önce kamyona çarptım ardından bisiklete. Keşke kamyonun altına girseydim. Çok üzgünüm. 16 yıldır ışık cezam bile yok."

Tutuksuz sanık Cihan'ın avukatı olayda kast olmadığını, basit taksir olduğunu ve bisikletin görüş açısında olmadığını öne sürerek, mahkemeye araç içi kamera kayıtlarını sundu.

Söz verilen tanık B.T, Berkan Kobal'la yıllardır sabah antrenmanına çıktıklarını, olay günü de antrenman için buluştuklarını anlatarak, "Saat 06.15 gibi Malazgirt Bulvarı'na girdik. En sağ şeritte yavaş ve arkalı önlü ilerliyorduk. Benim ses duymamla Berkan'ın üstümden uçması bir oldu. Araç çok hızlıydı" beyanında bulundu.

Kobal'ın eşi Ceyda Kobal ve oğlu Ali Kaan Kobal da sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatları, sanığın hız sınırının üstünde olduğunu, olayda yoğun kusurlu bulunması gerektiğini söyleyerek, "Aile maddi manevi kayba uğramıştır. Sanığın olası kastla hareket ettiği ortadadır. Sanığın tutuklanmasını ve dosyanın görevsizlik kararı verilerek olası kastla ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep ediyoruz." dedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mahkemeden, kusur durumu tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderilmesini ve eksik hususların giderilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki avukatlarının tutuklama ve görevsizlik talebini reddederek, sanığın mevcut halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine hükmetti.

Duruşma, 21 Nisan'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

27 Ağustos 2025 sabah saatlerinde bisikletiyle Ankara Malazgirt Bulvarı’nda antrenmanını sürdüren Berkan Kobal, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Kobal, aracın kendisine çarptığı sırada yolun en sağında bulunuyordu.

Berkan Kobal 52 yaşında, evli ve bir çocuk babasıydı. Triatlon sporcusu Kobal, özellikle Ironman ve triatlon yaş grubunda aktif şekilde yarışlara katılan, uzun mesafe disiplinlerinde deneyimli bir sporcuydu.

Kobal'ın ölümüne yol açan A.İ.C., kaza tespit tutanağında tam kusurlu bulunmasına rağmen adli kontrolle serbest bırakılmış, karara itiraz edilmişti.