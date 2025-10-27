Tribünlerden Rojin Kabaiş için ses yükseldi

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümü tribünlere taşındı. Diyarbakır’da dün oynanan Amedspor-İstanbulspor maçı öncesinde Amedspor taraftar grupları, tribünlerde Rojin Kabaiş’in dev posterini açtı. “Kadın yaşamdır, yaşam susturulamaz” yazılı koreografi müzik eşliğinde sergilendi. Aynı anda tribünlerde alkışlar yükseldi. Rojin Kabaiş’in ailesi de tribünde maçı izleyenler arasında yer aldı.

Amedspor kadın futbol takımı da geçtiğimiz günlerde Hakkarigücü ile Diyarbakır’da oynadığı maç öncesi “Rojin için adalet” çağrısı yapmış, “Adalet yalnızca mahkeme salonlarında değil; kalplerde, vicdanlarda, tribünlerde ve sahalarda da aranır” pankartı açmıştı.

Öte yandan İstanbul ve Denizli’de de Rojin için eylemler yapıldı. Denizli’de yapılan açıklamada konuşan Esma Kaya ‘‘Devlet mekanizmaları ve adli tıp kurumu kadın ölümlerinin gerçek nedenlerini ortaya koymak yerine faillerin korunmasına hizmet eden raporlar üretmekte ve aileleri yıllarca adalet beklemek zorunda bırakmaktadır. Şüpheli kadın ölümü diye bir şey yok aydınlatılmayan kadın cinayetleri vardır" dedi.