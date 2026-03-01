Trio ekibi, Ali Şansalan'ın performansını değerlendirdi

Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından Trio yorumcuları Ali Şansalan’ın performansını masaya yatırdı. Yorumcular, özellikle disiplin uygulamalarında ciddi hatalar yapıldığı görüşünde birleşti.

ATLANAN SARI KARTLAR ÖNE ÇIKTI

Trio yorumcuları, karşılaşmanın ilk yarısında Davinson’un Hwang’a müdahalesinde ve Torreira’nın yerde kaldığı pozisyonda sarı kart çıkmamasını hatalı buldu.

Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran, bu pozisyonlarda hakemin sarı kart göstermesi gerektiği konusunda hemfikir oldu.

Torreira’nın Janvier’ye müdahalesinde de benzer bir görüş dile getirilirken, yorumcular bu pozisyonun “çok net sarı kart” olduğu değerlendirmesinde bulundu.

GOL SEVİNÇLERİ TARTIŞMA YARATTI

Karşılaşmada en sert eleştirilerden biri, Boey ve Torreira’nın gol sevinçlerine kart gösterilmemesi üzerine geldi.

Özellikle Torreira’nın sevincinde sarı kart çıkmaması Trio tarafından “izahı olmayan bir hata” olarak nitelendirildi. Deniz Çoban, bu pozisyonun kural kitabında açıkça yer aldığını vurgulayarak, hakemin ciddi bir kusur yaptığını söyledi.

PENALTI POZİSYONUNDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

Osimhen-Aliti mücadelesi Trio’da fikir ayrılığına neden oldu. Deniz Çoban, pozisyonda penaltı verilmesinin daha doğru olacağını belirtirken, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran hücum faul kararını savundu.

Yorumcular, pozisyonun zorluk derecesine dikkat çekse de hakemin kararının tartışmalı olduğunu ifade etti.

Buna karşın 55. dakikada Aliti’ye gösterilen sarı kartta Trio oy birliğiyle kararın yanlış olduğu görüşünü paylaştı. Yorumcular, pozisyonda faul dahi olmadığını belirtti.

“HER YERDE KIRMIZI”

Karşılaşmanın en kritik anı olarak 90+3. dakikada Singo’nun pozisyonu gösterildi. Trio yorumcuları, bu müdahalenin “yoruma kapalı şekilde kırmızı kart” olduğunu savundu.

Deniz Çoban, VAR’ın devreye girmemesini sert sözlerle eleştirirken, Bahattin Duran da pozisyonun Beşiktaş maçı öncesi daha da önem kazandığını vurguladı.

HAKEMİN KARNESİ: BAŞARISIZ

Maç sonunda Trio, Ali Şansalan’ın genel performansını başarısız buldu. Yorumculara göre maçta çok sayıda sarı kart atlandı, disiplin standardı sağlanamadı ve kırmızı kart gerektiren bir pozisyonda hata yapıldı.

Bahattin Duran, “Disiplin uygulamalarındaki hatalar maça damga vurdu” değerlendirmesinde bulundu.