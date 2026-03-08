Trio ekibi derbinin hakemi Ozan Ergün'ün performansını değerlendirdi

Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından yayıncı kuruluştaki Trio programında karşılaşmanın tartışmalı pozisyonları masaya yatırıldı.

Eski hakemler Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım, hakem Ozan Ergün’ün birçok pozisyondaki kararını değerlendirdi.

OSIMHEN İKİNCİ SARIYI GÖRMELİYDİ

Programda özellikle Leroy Sane’nin 28. dakikada Kristjan Asllani’ye yaptığı müdahale ve Victor Osimhen’in ikinci sarı kart görmesi gerektiği yönündeki görüşler öne çıktı.

Üç yorumcu da Sane’nin Asllani’ye yaptığı müdahalede verilen sarı kartın yetersiz olduğu konusunda hemfikir oldu. Deniz Çoban, pozisyonun “net kırmızı kart” olduğunu belirterek VAR’ın müdahale etmesi gerektiğini söyledi. Bahattin Duran da müdahalenin “rakibin sağlığını tehlikeye atan bir hareket” olduğunu ifade ederek kırmızı kart verilmesi gerektiğini dile getirdi. Bülent Yıldırım ise pozisyonun riskli olduğunu vurgulayarak VAR’ın inceleme önermesi gerektiğini belirtti.

Programda 55. dakikada yaşanan bir başka pozisyon da tartışıldı. Hakemin düdüğünden sonra topa vuran Victor Osimhen’in ikinci sarı kart görmesi gerektiği görüşü dile getirildi. Üç yorumcu da oyuncunun düdüğü duyduktan sonra topa vurduğunu ve bunun oyun geciktirme kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

SARI KARTLARI ATLADI

Öte yandan hakem Ozan Ergün’ün maçın başındaki bazı kart kararları da eleştirildi. Murillo’nun Barış Alper’e müdahalesinin sarı kart olması gerektiği ifade edilirken, Olaitan’ın Sallai’ye yaptığı müdahalede de sarı kart çıkması gerektiği yorumları yapıldı.

Karşılaşmada Orkun’un itirazları nedeniyle ikinci sarı kart görmesi gerektiği yönünde de ortak görüş oluştu. Trio yorumcuları, oyuncunun maç boyunca birçok kez hakeme yoğun tepki gösterdiğini belirtti.

DEVAM KARARI DOĞRU

Maçın ilerleyen bölümünde VAR uyarısıyla Sane’ye gösterilen kırmızı kartın ise doğru bir karar olduğu ifade edildi. Abdülkerim Bardakcı’nın ceza sahasında elle oynadığı iddialarına ilişkin pozisyonda ise devam kararının doğru olduğu belirtildi.

Programın genel değerlendirme bölümünde Deniz Çoban, hakemin özellikle maçın başında kart konusunda yeterli önlem almadığını ifade etti. Bahattin Duran ise karşılaşmanın akıllarda Sane’nin iki pozisyonuyla kaldığını söyledi. Bülent Yıldırım da hakemin gelişimi için çalışmaya devam etmesi gerektiğini dile getirdi.