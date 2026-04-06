Trio ekibi tartışılan penaltıyı yorumladı

Trio ekibi, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide hakem Yasin Kol’un kararlarını değerlendirdi. Eski hakemler Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, maçın birçok pozisyonunda hakemin kararlarını büyük ölçüde doğru bulurken tartışmalı anlarda da ortak görüşler öne çıktı.

Karşılaşmanın ilk bölümlerinde yaşanan pozisyonlarda Trio üyeleri, devam ve faul kararlarının genel olarak isabetli olduğu görüşünde birleşti.

19. dakikada Rıdvan’ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru bulunurken, 23. dakikadaki iki ayrı müdahalede de hakemin tercihleri desteklendi.

İlk yarının son bölümünde ise eleştirilen bir karar öne çıktı. 45+2. dakikada Rıdvan’ın Musaba’ya müdahalesinde hakemin oyunu devam ettirmesi Trio tarafından hatalı değerlendirildi. Üç yorumcu da bu pozisyonda faul ve sarı kart verilmesi gerektiğini ifade etti.

KART DEĞERLENDİRİLMELERİ

İkinci yarıda Ndidi ve Tedesco’ya gösterilen sarı kartlar da yorumcular tarafından doğru bulunmadı. Buna karşılık, 68. dakikada Nene’ye yapılan müdahale sonrası çıkan sarı kartın yerinde olduğu görüşü paylaşıldı. 81. dakikada Oosterwolde’ye gösterilen sarı kart için de “net” değerlendirmesi yapıldı.

Beşiktaş’ın 67. dakikada beklediği penaltı pozisyonunda ise Trio üyeleri, hakemin devam kararının doğru olduğu konusunda hemfikir oldu.

PENALTIDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ

Maçın en çok tartışılan anı olan 90+6. dakikadaki penaltı pozisyonunda ise üç yorumcu da ortak bir noktada buluştu.

Müdahalenin ceza sahası içinde tamamlandığını ve hücum oyuncusunun bir sonraki hamlesinin engellendiğini belirten yorumcular, verilen penaltı ve sarı kart kararının doğru olduğunu ifade etti. VAR müdahalesi de yerinde bulundu.

Genel değerlendirmede ise Trio ekibi, Yasin Kol’un derbideki performansını olumlu buldu. Deniz Çoban, Kol’un yönettiği derbiler içinde en iyi performansını sergilediğini belirtirken, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım da kritik kararların doğru verildiğini ve hakemin genel yönetiminin başarılı kabul edilebileceğini ifade etti.